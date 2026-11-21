Papà Cobolli: "Il mio Flavio e la Roma. Non piangeva mai, ora lo fa ed è un bene"

nov 21, 11:08

Il papà di Flavio Cobolli, Stefano - che è anche il suo allenatore - ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Ha visto suo figlio in lacrime dopo l'eliminazione. Reazione da padre o da allenatore?"...