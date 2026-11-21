IL TEMPO (L. PES) - Da Parma a Parma. Proprio al Tardini il 10 maggio scorso la Roma capì davvero che poteva tornare in Champions. Un pomeriggio ricco di emozioni in un'altalena di punteggi e stati d'animo che mise a duraprova le coronarie dei romanisti. Al 90' i giallorossi erano sotto 2-1 dopo il vantaggio iniziale di Malen e con unpiede e mezzo in Europa League e l'ombra della Conference. Poi entrò in scena l'eroe meno atteso, quel Devyne Rensch che prima firmò il gol del pari al 94', poi conquistò il rigore che il bomber olandese trasformò e in un attimo cambiò il destino. Dal sesto posto al sorpasso al Como e l' aggancio al Milan che quella stessa sera perse con l'Atalanta a San Siro. In realtà il sorpassovero arrivò una settimana dopo grazie al successo sul derby e al ko della Juve con la Fiorentina. Lì Gasp ebbe il destino nelle proprie mani e non fallì la trasferta di Verona che certificò il ritorno nell'Europa dei grandi. Ma Parma resta la tappa della svolta, anche e soprattutto emotiva, dopo che il sogno sembrava definitivamente sfumato al novantesimo. Oggi le premesse sono altre, la Roma arriva da una lunga striscia di risultati positivi e non può sbagliare se vuole restare agganciata al treno delle prime. Difficile non pensare ad appena sei mesi fa e a una trasferta che diede il «boost» per lo sprint finale. Oggi non ci sarà Rensch ma ci sarà quel Malen che in trasferta quest'anno ha segnato cinque dei suoi otto gol in campionato e che vuole provare a ripetere le magie della scorsa stagione quando, oltre al rigore, firmò il vantaggio su assist di Dybala con una giocata da urlo. Gasp si affida ai suoi campioni e alla «tradizione» del Tardini, che nel 2026 ha aggiunto un tassello ancora più magico. Ma la partita resta tutta da giocare.