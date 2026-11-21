IL TEMPO (L. PES) - Vietato abbassare la guardia. Gasperini non si fida del primo impegno post sosta e, pur scherzandoci sopra, tiene alta la tensione per la trasferta in Emilia. Oggi i giallorossi saranno di scena a Parma (fischio d'inizio ore 18, diretta Dazn) per cercare di restare attaccati alla vetta aumentando la striscia di imbattibilità che dura da 18 gare e quella di vittorie di fila in A aperta col Cagliari e arrivata a quota tre gare. Al di là della disavventura «nebbia», con l'atterraggio spostato a Bologna e l'arrivo a Parma in pullman, il tecnico al Tardini ritrova Svilar, Mancini e Dybala, tutti e tre pronti a partire dal primo minuto. «Tutti e tre si sono allenati bene in questo periodo e sono rimasti qui, quindi sono recuperati». Gasp, però, non si fida del Parma e del suo allenatore , soprattutto dopo le due settimane di pausa. «Ricominciare dopo una sosta rilascia sempre qualche dubbio, che noi dobbiamo invece cercare di spazzare subito. Non mi fido di Gilardinoe neanche del Parma. Conosco il campionato italiano, queste sono sempre delle trappole e soprattutto non abbiamo, dopo la sosta, il polso esatto della nostra squadra. Quindi giochiamo una partita molto importante sotto questo aspetto». Non solo campo, però, nella vigilia di Trigoria. Inevitabile un passaggio sul mercato che verrà, nel quale il piemontese spera di avere rinforzi ma vuole lasciare alla proprietà il compito di spiegare limiti e parametri anche in relazione alla situazione Uefa. «Penso che, per quello che riguarda il mercato, sia giustamente opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato e che sarà lui poi a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre un mercato molto complicato e difficile. In questo momento la mia attenzione va solamente al campionato. Poi è chiaro che io e D'Amico abbiamo un colloquio continuo. Però, a livello di mercato, non c'è stata nessuna programmazione per il momento, se non quella tra me e D'Amico». Insomma, nessuna insoddisfazione a chiare lettere, ma probabilmente una speranza che le idee dell'area tecnica si possano condividere anche con la proprietà, rappresentata dal Ceo Galantic ormai dall'estate. Sarà proprio lui nei prossimi giorni a spiegare quello che il club potrà fare sul mercato, anche perché, giustamente, per Gasp c'è il campo e poi tutto il resto. Campo che, forse nondall'inizio, torneranno a condividere Dybala e Soulé, un problema assolutamente inesistente per l'allenatore di Grugliasco. «Nonè assolutamente un problema, è una fortuna averli tutti e due a disposizione. Oltretutto, in questo periodo Soulé ha raggiunto una qualità di prestazione veramente di alto livello, quindi c'è anche da parte sua un'evoluzione, come Mora stesso. È un falso problema quello di poter giocare insieme. Dybala e Soulé, secondo me, si sposano benissimo». Discorso chiuso, quindi, e parola al campo che già stasera dirà molto su come la Roma inizierà questo mese di stagione che culminerà con derby e Juve prima di Natale. Iniziare col piede giusto, davanti si corre.