Dilemma parigino: più sostanza o fantasia? De Roon sfida Dybala per un posto da titolare

nov 23, 8:21

Non c'è tempo per festeggiare, non almeno per Gasperini che sta studiando tutte le contromisure possibili e inimmaginabili per arginare mercoledì la super potenza Psg. È una sfida tra due vere e propr...