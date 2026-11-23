Ma sono sempre loro, accomunati da un destino: l’essere bomber. Come Malen, di nome Donyell, detto Bobby, che la cinquina la segnò in Olanda. L’ultimo, fu Vincenzo Montella . Una quaterna sulla ruota di Roma, in un derby poi, mica una partita così. A cinque è arrivato Roberto Pruzzo , ma dobbiamo andare indietro di qualche anno in più, tanti in effetti.Come Malen, di nome Donyell, detto Bobby, che la cinquina la segnò in Olanda.

Questo uomo ha reso Gian Piero Gasperini - e i tifosi della Roma - più felice di prima: balla, sorride, usa dolcezze verbali a cui di solito non è avvezzo, tranne quando ricorda il suo illustre che ne fece pure lui quattro, a Valencia in Champions, marzo 2020, il mondo si stava per fermare, l’Atalanta no. Sembra un altro, il Gasp. E la Roma sembra un’altra, da quando è atterrato questo alieno nella Capitale, nemmeno un anno fa. [...] balla, sorride, usa dolcezze verbali a cui di solito non è avvezzo, tranne quando ricorda il suo illustre che ne fece pure lui quattro, a Valencia in Champions, marzo 2020, il mondo si stava per fermare, l’Atalanta no. Sembra un altro, il Gasp.[...]

Non ha la classe di van Basten, né l’arroganza di Romario, né la tecnica di Ronaldo, quello originale. Eppure, tocca un pallone e diventa oro, scatta, si gira e ti fulmina. Usa il primo controllo come un bambino maneggia uno smartphone, tutto nella norma, naturalissimo. Vedi primo gol a Parma e si capisce di cosa stiamo parlando. Chissà cosa avrà pensato uno come Unai Emery, mica uno scemo qualsiasi, nel vedere questo Malen in un campionato come il nostro? Per lui non era un centravanti, per Gasperini sì, la differenza è qua. A volte i punti di vista diventano linee di svolta, la Roma ha svoltato con Bobby.

Malen non è un centravanti, nel senso che non è un centravanti comune: è uno che con questi numeri rischia di stracciare ogni record e salire sul tetto dei bomber. E già qualche primato lo sta abbattendo o è a un passo dal farlo. Segna più del Batistuta romanista (19 gol nelle prime 20 partite, Gabriel 15); in un anno ha timbrato il cartellino 26 volte in campionato (31 su 35, se consideriamo le coppe) come Manfredini nel 1960 (Rodolfo Volk 25 nel 1930). Con la quaterna messa in mostra al Tardini è arrivato a 12 reti in 11 apparizioni in campionato che diventano 16 in 15 gare se aggiungiamo le performance in Champions. [...]

Il povero Castro, davanti a un mostro così, non ha molte chance di mettersi in evidenza con una certa continuità: come si fa a toglierlo, come si fa a fare a meno di uno che viaggia a una media di quasi un gol a partita? Si era detto che dopo i sorprendenti cinque mesi della passata stagione, non si sarebbe potuto ripetere allo stesso ritmo, poiché per gli avversari non sarebbe più stata una sorpresa. Certo, come no: prima partita della Roma, in casa contro la Fiorentina, tripletta di Malen. Tutto come prima, verso l’infinito e oltre. [...]

Quando era piccolo palleggiava con con Dennis Bergkamp e faceva il raccattapalle dei Lancieri di Amsterdam, oggi ne ha 27 e sfrutta i palleggi di Soulé, Dybala, di Wesley, un cecchino dell’assist. Donyell segna in tutti i modi, sinistro, destro, poco di testa, non è uno staccatore. Ti assalta come un serpente, ti finisce come un coccodrillo, poi mostra un sorriso dolce. Ma chi ci ricorda Malen? Torniamo al vecchi giochino, stancante anche. Di sicuro, questo ragazzo che arriva dalle sofferenze di una crescita faticosa, ci ha fatto vedere cose che noi umani non potevamo immaginare. Perché ci eravamo fermati su quanto vedevamo di lui da lontano, cioè una carriera esplosa e poi annacquata da esperienze meno esaltanti. Oggi gli manca quel gol che i tifosi aspettano, per dire: all’Inter o al Milan a San Siro. O per restare in zona: alla Lazio. Come Montella. Per passare alla storia e volare come un aeroplanino.

(Il Messaggero)