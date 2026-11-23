Archiviata Parma per la Roma è già tempo di tornare a sentire la musichetta della Champions League . Un'altra serata europea, questa volta contro la squadra più forte del mondo. Il Paris Saint Germain non avrà a disposizione Doué e Kvaratskhelia (out entrambi per la rottura del crociato) ma spaventa lo stesso e sembra un ostacolo quasi insormontabile. La Roma, però, ha bisogno di punti anche perché la classifica della fase campionato non sorride come quella della Serie A. Solamente quattro i punti conquistati e contro i due volte campioni d'Europa in campo andranno i migliori.

Davanti Soulé è pronto ad accendere la luce dal primo minuto. Al Tardini ha riposato circa un'ora, poi è stato assoluto protagonista della cinquina senza entrare nel tabellino, ma con giocate di alta classe. L'altra maglia già assegnata ed è ovviamente quella di Malen. Quattro gol nelle prime quattro di Champions, numeri da alieno. Per Castro, probabilmente, ci sarà spazio domenica contro il Monza. La gara adatta per far rifiatare Donyell. Il ballottaggio per completare il tridente è tra Dybala e Mora. A Parma non si è vista la miglior versione di Paulo. Comprensibile considerando il mese di stop per il problema al gemello del polpaccio. Rodrigo, invece, è in uno stato di forma stratosferico. Cinque i gol in stagione e due assist contro Real Madrid e Manchester United. Un dubbio che Gasperini scioglierà solamente nelle prossime ore. [...] Al Tardini ha riposato circa un'ora, poi è stato assoluto protagonista della cinquina senza entrare nel tabellino, ma con giocate di alta classe.. Quattro gol nelle prime quattro di Champions, numeri da alieno. Per Castro, probabilmente, ci sarà spazio domenica contro il Monza. La gara adatta per far rifiatare Donyell.A Parma non si è vista la miglior versione di Paulo. Comprensibile considerando il mese di stop per il problema al gemello del polpaccio. Rodrigo, invece, è in uno stato di forma stratosferico. Cinque i gol in stagione e due assist contro Real Madrid e Manchester United. Un dubbio che Gasperini scioglierà solamente nelle prossime ore. [...]

Svilar difenderà i pali della porta giallorossa al Parco dei Principi nonostante lo 'spavento' a Parma. Ad inizio gara si è accasciato a terra, ma ha deciso di stringere i denti e rimanere in campo. Per lui una lieve distorsione al ginocchio. Nulla di grave ed è pronto a tornare. Chi, invece, rischia di iniziare fuori è Balerdi che da settimane convive con un problema alla caviglia. La condizione fisica non è delle migliori e anche l'aspetto mentale può giocare brutti scherzi. L'argentino è stato per anni capitano del Marsiglia e di conseguenza il più bersagliato dall'accesa tifoseria del Psg. L'anno scorso è stato protagonista di una litigata con Dembélé che lo ha insultato in un colloquio con Hojbjerg: «Non vale niente». Al centro ci sarà Ndicka che è nato e cresciuto a Parigi ma ha scelto di rappresentare la Costa d'Avorio. Al suo fianco Mancini ed Hermoso. [...] MileAd inizio gara si è accasciato a terra, ma ha deciso di stringere i denti e rimanere in campo. Per lui una lieve distorsione al ginocchio. Nulla di grave ed è pronto a tornare. Chi, invece,che da settimane convive con un problema alla caviglia. La condizione fisica non è delle migliori e anche l'aspetto mentale può giocare brutti scherzi. L'argentino è stato per anni capitano del Marsiglia e di conseguenza il più bersagliato dall'accesa tifoseria del Psg. L'anno scorso è stato protagonista di una litigata con Dembélé che lo ha insultato in un colloquio con Hojbjerg: «Non vale niente».che è nato e cresciuto a Parigi ma ha scelto di rappresentare la Costa d'Avorio.[...]

Spazio alla coppia Cristante-Koné. A sinistra Wesley che era stato in parte risparmiato sabato, mentre a destra Molina è in vantaggio su Lulli. Rensch punta a esserci tra i convocati dopo tre settimane di stop. L'unico assente sarà il solito Pellegrini che si rivedrà solamente nel 2027. Pochi dubbi in mezzo al campo.Rensch punta a esserci tra i convocati dopo tre settimane di stop. L'unico assente sarà il solito Pellegrini che si rivedrà solamente nel 2027.

I titolari a Parigi e le rotazioni col Monza. Questo è il piano di Gasperini che potrà gestire al meglio le forze nelle prossime due partite sfruttando la settimana lunga a disposizione dopo la sfida contro la squadra di Juric (a Bologna si giocherà il venerdì successivo). Domani la partenza verso Parigi dopo la rifinitura che si svolgerà a Trigoria, una novità rispetto alle ultime trasferte. Come successo a Manchester la squadra non tornerà nella Capitale subito dopo la partita. Partenza fissata a giovedì mattina per recuperare energie fisiche e mentali. Dettagli che possono fare la differenza soprattutto quando non c'è quasi mai tempo per riposare.

(Il Messaggero)