l'Atalanta di Gasp nel 2019-20 sorprese per efficacia sotto porta. Nell'epoca moderna, diciamo da metà anni Cinquanta in poi, nessuno si era mai spinto a tanto. [...] Era stato proprio Gasperini l'ultimo ad avvicinare i miti del gol. Con 98 reti in una sola stagione di Serie A , quella interrotta in inverno e poi ripresa in estate a causa del Covid,Nell'epoca moderna, diciamo da metà anni Cinquanta in poi, nessuno si era mai spinto a tanto. [...]

Solo sei formazioni leggendarie hanno invece superato quota 100: ancora la Juve nel 1950-51 (103, ma Milan campione), il Grande Torino nel 1946-47 e nel 1947-48 (104 in 38 match e 125, record dei record, ma in 40 partite) ovviamente in entrambi i casi scudettato, poi il Milan e l'Inter nel 1950-51 con 107 colpi a testa (titolo ai rossoneri con un punto in più dei nerazzurri) e ancora il Diavolo nel 1949-50, con 118 reti, il primato che la Roma di Gasperini ha messo nel mirino perché rappresenta il dato più alto registrato in un torneo a 20 squadre. [...]

Il primato che intanto i giallorossi si tengono stretti è quello relativo ai 36 centri dopo 12 turni: negli ultimi 76 anni nessuno era mai arrivato a tanto. [...] A fine campionato quella squadra si piazzò seconda e salutò Totti facendo pure il record di punti (87).

(Corsport)