Dilemma parigino: più sostanza o fantasia? De Roon sfida Dybala per un posto da titolareLa penna degli Altri
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IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "La Capitale una spanna avanti a tutti" - ZAZZARONI: "Il gioco e lo spirito accomunano Roma e Lazio"
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Verso la Champions, Svilar non preoccupa. Balerdi da valutare, Rensch è di nuovo ko
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Balerdi verso il forfait. Torna Rensch
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