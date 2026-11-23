Numeri equilibrati, ma con una differenza qualitativa tra le due squadre inevitabilmente chiara. Così, in terra straniera, al Parco dei Principi, il tecnico sta pensando di affrontare i campioni in carica della Champions con un rinforzo in più a centrocampo per dare sostanza, compattezza e maggiore qualità a un reparto costretto agli straordinari nella doppia fase. Non c'è tempo per festeggiare, non almeno per Gasperini che sta studiando tutte le contromisure possibili e inimmaginabili per arginare mercoledì la super potenza Psg . È una sfida tra due vere e proprie macchine da gol: 45 gol fatti dai parigini tra campionato e Champions contro i 46 della Roma. Quanto ai gol subiti, 17 per Luis Enrique, 19 invece per Gasperini.Così, in terra straniera, al Parco dei Principi, il tecnico sta pensando di affrontare i campioni in carica della Champions con un rinforzo in più a centrocampo per dare sostanza, compattezza e maggiore qualità a un reparto costretto agli straordinari nella doppia fase.

Non è un caso che De Roon sabato non abbia disputato neanche un minuto, e non è un caso che Mora ne abbia giocati oltre 90: Gasperini sta portando il dubbio di formazione su una scelta ben precisa, se schierare il centrocampista olandese oppure Una prova tattica già studiata e preparata anche prima della sfida del Tardini contro il Parma, probabilmente proprio per prepararsi alla gara di Champions., e non è un caso che Mora ne abbia giocati oltre 90: Gasperini sta portando il dubbio di formazione su una scelta ben precisa, se schierare il centrocampista olandese oppure Dybala accanto a Soulé. [...]

De Roon si inserirebbe nella formazione più “conservativa” con De Roon sulla mediana insieme a Koné, e Cristante trequartista con Soulé. In questo modo il capitano andrebbe a scalare sia avanti che indietro per dare maggiore sostegno al centrocampo e alla doppia fase, in modo da coprire sulla trequarti parigina e poi poter ripartire rimarcando i due attaccanti. Un modo anche per consentire a Koné di giocare più libero dai suoi inevitabili compiti di copertura e cercare di avanzare da incursore per trovare la rete, come fatto contro l'Inter.

L'altra soluzione, dicevamo, è quella con Dybala. E qui si va sul classico. Una coppia argentina alle spalle di Malen. Fantasia al comando sulla trequarti e concretezza sotto porta. [...] Tre uomini offensivi, ma con inevitabili compiti di sostegno difensivo contro una squadra costruita per essere letale nelle partite di Champions, quando chi arriva prova a giocarsela a viso aperto. [...]

Provando anche a colpire, perché i parigini non sono una corazzata in difesa e lo hanno dimostrato tra campionato e Champions. Gasperini, pensa, immagina, sogna. De Roon o Dybala, il grande dilemma. Tra oggi e domani la decisione finale, parlando con i giocatori, osservandoli in allenamento, guardandoli negli occhi.

(Corsport)