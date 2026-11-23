La Roma continua a sognare dopo il 5-1 di Parma e resta a due punti dalla Lazio capolista. La Capitale occupa i primi due posti della Serie A , con i giallorossi di Gian Piero Gasperini miglior attacco del campionato e i biancocelesti di Gennaro Gattuso miglior difesa. Numeri che alimentano le ambizioni delle due squadre e accendono il dibattito sulla corsa scudetto.

«I numeri dell'attuale Serie A mettono la Capitale una spanna avanti a tutti», scrive Tiziano Carmellini. Ivan Zazzaroni sottolinea invece il punto di contatto tra le due squadre, «il gioco e lo spirito con cui entrambe inseguono il risultato». Per Andrea Sorrentino, infine, è arrivato il momento di uscire allo scoperto: «Oggi Lazio e Roma sono favorite per lo scudetto».

Ecco i commenti degli opinionisti pubblicati sui quotidiani oggi in edicola.

TIZIANO CARMELLINI – IL TEMPO

I numeri dicono molto più di qualsiasi parola, si possono commentare, interpretare, ma non certo discutere. Ne faceva uno dei suoi punti inamovibili il nostro Rino Tommasi che ci scherzava sopra: «È tutta la vita che do i numeri». Ma in realtà non scherzava affatto, considerava i numeri e le statistiche uno strumento fondamentale per leggere lo sport, quando ancora internet era un'idea lontana e raccogliere dati era una parte fondamentale del lavoro di un cronista sportivo.

E proprio i numeri dell'attuale serie A mettono la Capitale una spanna avanti a tutti, alla faccia delle squadre del Nord che, Napoli a parte, hanno dominato gli ultimi 25 anni il nostro campionato. Due anni di Napoli, poi per vedere uno scudetto a sud di Milano bisogna tornare a quello giallorosso del 2001: un'era geologica fa. Sogni lontani che magari resteranno tali perché l'Inter resta la favorita anche quest'anno, ma intanto Roma si gode le sue due squadre che mai sono partite così forte nella storia: soprattutto mai così «quasi» all'unisono.

La Lazio capolista partita a fari spenti si ritrova dopo dodici giornate in vetta da sola con la miglior difesa del campionato (solo 9 reti incassate) e con 26 gol realizzati: una media che viaggia sopra le 2 reti a partita e porta la differenza reti a +19. Sei gol di Noslin con Gattuso in grado di trasformare un gruppo scollato e devastato dalla protesta più che legittima della sua tifoseria, in una macchina da guerra che ha fatto proprio dei problemi uno dei suoi punti di forza. La Lazio non si limita a vincere: riesce a produrre occasioni, trova risoluzioni offensive differenti e anche se non è sempre brillantissima ha fatto del pragmatismo un diktat.

Dall'altra parte del Tevere corre veloce anche la Roma di Gasperini che, almeno sulla carta, è meno sorpresa della rivale biancoceleste. I giallorossi giocano un calcio spettacolare, anche in forza di un tasso tecnico probabilmente superiore, segnano a raffica e sono lì sotto a due punti che inseguono. Anche per loro i numeri dicono molto, se non tutto. Solo 11 gol incassati ma soprattutto miglior attacco del campionato con 36 reti realizzate, prima squadra a segnare così tanto dopo 12 giornate negli ultimi 76 anni. Su quest'ultimo inciso molto c'entra l'olandese Malen che conferma le cose pazzesche fatte vedere lo scorso anno dopo il suo arrivo nella Capitale. Miglior marcatore della serie A a quota 12 in 11 partite giocate. E la storia continua...

IVAN ZAZZARONI – CORRIERE DELLO SPORT

Non vogliono essere svegliati, non vogliono essere interpretati. Non vogliono partecipare al campionato che giocano quelli che devono vincerlo per forza. Sono, quelli della Lazio, la favola più bella che sia stata scritta dai tempi del Verona o della Samp e non si dimenticheranno mai di cosa è toccato loro in sorte, anche se la sorte - come è probabile che accada - volterà loro le spalle.

La precedenza alla Lazio, dunque: la impone la classifica. E subito dopo le scuse: tanto ai laziali quanto ai romanisti, se per una volta li accomuno in un conteggio elementare ma utile: sarà l'euforia calcistica mista a orgoglio che si respira nella capitale, dentro all'Olimpico e da tempo anche fuori per protesta. [...]

Nel giro di un anno, e sulla distanza delle prime dodici partite, le due squadre hanno raccolto 17 punti in più, 14 la sola Lazio, 3 la Roma che nel novembre 2025 era prima con 27; Roma che si è peraltro permessa di segnare 21 gol in più, un incremento di quasi due a partita. Sensibile anche quello della Lazio, tredici.

E qui si potrebbe esaurire l'impopolare gioco della coppia degli opposti, anche se un altro importante punto di contatto c'è; anzi, i punti sono due: il gioco e lo spirito con cui entrambe inseguono il risultato.

ANDREA SORRENTINO – IL MESSAGGERO

È una Capitale che picchia forte, che butta giù le porte. È una dolcenera travolgente, fa stropicciare gli occhi. Esalta i tifosi tutti, gli entusiasti e i cauti, chi va allo stadio e chi non ci va mai, e pure quelli che ostinatamente non ci vogliono andare, come il marito che fa dispetto alla moglie in quel celebre modo di dire.

Siamo a un terzo del cammino del campionato, giocare a nascondino non ha più senso. Lazio e Roma prima e seconda in serie A, uniche imbattute del lotto, una col miglior attacco e l'altra con la miglior difesa, entrambe con una qualità di gioco altissima: parliamo ancora di bassa scaramanzia e di ridicole quote salvezza (mai ci si è salvati a 40 punti, tra l'altro: ne bastano meno), o usciamo allo scoperto? Usciamo. Insieme con l'Inter dell'eccelso Pio ma della disastrosa difesa, oggi Lazio e Roma sono favorite per lo scudetto. [...]

E anche la truppa di Gian Piero Gasperini, certo, con la sua strategia del pitone che alla lunga soffoca tutti, e segnando tre gol a partita perché chi non risica non rosica e Gasp rischia sempre. Dopo 12 gare non è così presto per sbilanciarsi, anche se si sa che la lotta si farà scivolosa e profonda, e tracimerà pure dal campo alla politica del calcio, se anzi non è già tracimata. [...]

La Roma è più latina, italiana e argentina di temperamento e passaporto, teutonica per ferocia e aggressività, fa a meno di Dybala ma le è sbocciato addosso Mora, col formidabile Malen come terminale, anche lui una “poker face”, anche lui originario del Suriname come Noslin e tanti grandi olandesi del passato. Lazio e Roma hanno tutto per poter sognare. Dunque vadano avanti. Sperando che tutta la storia non si riveli un amore dal mancato finale. Così splendido e vero da averci ingannato, tutti.