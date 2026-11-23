La Roma è pronta alla sfida stellare contro i campioni d'Europa in carica del PSG . Mercoledì sera, la squadra di Gian Piero Gasperini sarà protagonista al Parco dei Principi nel match valido per la quinta giornata della fase campionato della Champions League

A dirigere la gara sarà il fischietto svedese Glenn Nyberg: gli assistenti saranno i suoi connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist. Il Quarto Uomo, invece, sempre lo svedese Adam Ladeback. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, mentre AVAR il polacco Tomasz Kwiatkowski.