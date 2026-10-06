Grecia, Koulierakis dopo il pareggio con la Germania: "Punto prezioso, abbiamo fatto un'ottima figura" (VIDEO)

Kostas Koulierakis è stato uno dei migliori in campo della Grecia nella sfida contro la Germania finita 0-0. Il difensore giallorosso, dopo la gara, ha parlato ai media ellenici, anche del suo ambientamento a Roma. Le sue parole: "Ora posso dire di essere italiano... Ma ho giocato per due anni in Germania, ho affrontato la maggior parte dei giocatori. Giocatori di altissimo livello. Ma sembrava che non fossimo inferiori da nessuna parte, siamo semplicemente molto combattivi in campo, oltre alla qualità che abbiamo. Abbiamo sofferto in campo perché loro sono una squadra di altissimo livello. Alla fine, siamo riusciti a ottenere un punto prezioso, che ci fa fare un'ottima figura".

(novasports.gr)