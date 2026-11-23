Champions League al Paulo ha parlato in un'intervista di un'ora che sarà pubblicata su France Football il 12 dicembre. Alla vigilia di un incrocio delicato per la Roma di Gian Piero , l'argentino ha analizzato il momento dei campioni d'Europa, ricordato il passato vicino ai parigini e indicato l'atteggiamento da tenere in campo. In vista della sfida dial Parco dei Principi contro il PSG (mercoledì alle 21:00), Dybala ha parlato in un'intervista di un'ora che sarà pubblicata suil 12 dicembre. Alla vigilia di un incrocio delicato per ladi Gasperini , l'argentino ha analizzato il momento dei campioni d'Europa, ricordato il passato vicino ai parigini e indicato l'atteggiamento da tenere in campo.

«Indubbiamente la migliore squadra d'Europa in questo momento, che riesce a mantenere una costanza impressionante, con giocatori incredibili guidati da un grandissimo allenatore», ha dichiarato PSG, aggiungendo anche un passaggio su quando, ai tempi della Juventus, fu vicino al trasferimento a Parigi: «Ci sono andato molto vicino», ma «nessun rimpianto». , ha dichiarato Dybala a proposito del, aggiungendo anche un passaggio su quando, ai tempi della, fu vicino al trasferimento a Parigi:

L'attaccante giallorosso ha poi evidenziato le qualità dei francesi, definiti «giocatori che scendono in campo a occhi chiusi» in una squadra che «gioca a mille all'ora»: «Il modo in cui pressano, il modo in cui attaccano tutti insieme. Gli attaccanti e gli esterni prendono palla e creano subito spazio. Non puoi lasciargli spazio, altrimenti ti puniscono all'istante».

Nonostante i numeri dei parigini, Dybala respinge qualsiasi timore reverenziale e indica la gara come «un ottimo test»per «misurare il livello» della Roma: «Dobbiamo rispettarli, questo è certo. Siamo pienamente consapevoli della loro forza. Ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Abbiamo le nostre armi. Ho piena fiducia nei miei compagni, nel nostro allenatore e nella nostra preparazione per una partita del genere». E sul percorso europeo dei giallorossi conclude: «Contro il Real Madrid abbiamo dimostrato di essere forti».

(lequipe.fe)