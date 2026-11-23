Alla vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è intervenuto in conferenza stampa, individuando proprio nella gara contro i giallorossi il punto di svolta della stagione dei Blancos: "Dovevamo capire cosa volesse l'allenatore. La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi, ci ha resi più forti. Questo è stato fondamentale per cambiare la nostra mentalità. Non siamo solo 11 giocatori; anche chi entra dalla panchina fa la differenza".

Courtois si è poi soffermato sull'impatto dell'ex tecnico giallorosso José Mourinho, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse diventato più paziente: "Lo conosco da quando avevo 22 anni. Ha più esperienza. Si cambia con gli anni. Forse affronta le cose con più calma. È una persona tranquilla e, quando deve dire la sua, la dice. Come l'altro giorno durante l'intervallo, ha detto quello che pensava".