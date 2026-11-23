Real Madrid, Courtois: "La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi. Mourinho? Forse è più calmo, ma dice quello che pensa"Altre
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VIDEO - Pjanic sceglie solo Ronaldinho sopra Totti: l'ex capitano meglio di Neymar, Del Piero e Kakà
Miralem Pjanic protagonista di un curioso gioco sui canali social di Prime Video Sport. All'ex centrocampista della Roma è stato chiesto di rimanere in silenzio fino a quando non avesse sentito il nom...
La moglie di Messi su Instagram: "Novembre". E il figlio Ciro è con la maglia della Roma (FOTO)
La moglie di Messi, Antonela Roccuzzo, ha pubblicato delle fotografie per mettere in fila il mese di novembre. E, nella prima di queste diapositive, c'è tutta la famiglia al completo. Uno dei figli di...
PSG-Roma: la capitale francese inizia a diventare giallorossa (VIDEO)
Saranno 1.500 i tifosi della Roma stasera presenti al Parco dei Principi (qui tutte le info utili). E molti hanno anche approfittato della trasferta per visitare Parigi, sicuramente una delle più bell...