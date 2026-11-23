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PSG-Roma, dalla Francia: partita a rischio 3 su 5 per l'ordine pubblico
Secondo quanto riporta il sito del quotidiano francese, la sfida tra PSG e Roma in programma mercoledì sera a Parigi è stata classifica a rischio 3 su una scala di 5 dalla Divisione Nazionale per la l...
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Un rientro importantissimo quello di Svilar in casa Roma. Subito decisivo il portiere, che si è messo alle spalle l'infortunio. E il club giallorosso, tramite un video pubblicato sui social, ha voluto...
Post match - Il parco giochi di Malen
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