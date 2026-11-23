Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Milan mette sul piatto 70 milioni per EndrickMercato
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Instagram, Castro tra giallorosso e Argentina: "Godendomi ogni momento" (FOTO)
Santiago Castro ha condiviso sui social un racconto per immagini delle sue ultime settimane tra campo e sfera personale. L'attaccante della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un carosell...
Real Madrid, Courtois: "La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi. Mourinho? Forse è più calmo, ma dice quello che pensa"
Alla vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è intervenuto in conferenza stampa, individuando proprio nella gara contro i giallorossi il punto di svol...
VIDEO - Siparietto di Cobolli con una piccola tifosa del Bologna: "Ma la Roma ti piace un po'?"
Siparietto a tinte giallorosse per Flavio Cobolli a margine degli impegni di Coppa Davis. In un video pubblicato sui social da SuperTennis TV, il tennista romano, noto tifoso della Roma, scherza con u...