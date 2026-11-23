Si complica ulteriormente la pista Endrick per il mercato invernale della Roma. Secondo quanto riferito dall'emittente spagnola SER, il Milan ha infatti presentato un'offerta formale al Real Madrid per provare a portare l'attaccante brasiliano in Serie A già a gennaio, mettendo sul piatto circa 70 milioni di euro.

Il club rossonero ha già comunicato la propria proposta al calciatore e, qualora l'affare non dovesse andare in porto in inverno, valuterà se intavolare una nuova trattativa in estate. A frenare l'uscita resta però José Mourinho, che conta su Endrick e preferirebbe trattenerlo non ritenendo semplice individuare un sostituto dello stesso livello.

Gli agenti del giocatore sono comunque attesi a Madrid tra questa settimana e l'inizio della prossima per confrontarsi con la dirigenza e definire il futuro prossimo del brasiliano, chiamato ora a prendere una decisione.

(cadenaser.com)