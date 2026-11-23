Instagram, Castro tra giallorosso e Argentina: "Godendomi ogni momento" (FOTO)Social Network
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Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Milan mette sul piatto 70 milioni per Endrick
Si complica ulteriormente la pista Endrick per il mercato invernale della Roma. Secondo quanto riferito dall'emittente spagnola SER, il Milan ha infatti presentato un'offerta formale al Real Madrid pe...
Real Madrid, Courtois: "La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi. Mourinho? Forse è più calmo, ma dice quello che pensa"
Alla vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è intervenuto in conferenza stampa, individuando proprio nella gara contro i giallorossi il punto di svol...
VIDEO - Siparietto di Cobolli con una piccola tifosa del Bologna: "Ma la Roma ti piace un po'?"
Siparietto a tinte giallorosse per Flavio Cobolli a margine degli impegni di Coppa Davis. In un video pubblicato sui social da SuperTennis TV, il tennista romano, noto tifoso della Roma, scherza con u...