Secondo quanto riporta il sito del quotidiano francese, la sfida tra PSG e Roma in programma mercoledì sera a Parigi è stata classifica a rischio 3 su una scala di 5 dalla Divisione Nazionale per la lotta contro il teppismo.

Ci sarebbe il rischio di "disordini pubblici" anche per via del timore, si legge, "della presenza di tifosi napoletani vicini a quelli del PSG e che hanno un rapporto teso con i tifosi della Roma".

"Inoltre, per garantire la sicurezza dell'incontro e delle aree circostanti, sono state richieste 5 squadre di CRS o gendarmi mobili (1 squadra corrisponde a 60/80 uomini), oltre al personale della Prefettura di Polizia di Parigi".

(L'Equipe.fr)