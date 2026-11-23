Sta giocando poco Balde, anche se il Barcellona non ha ancora deciso il futuro, e si parla anche della possibilità di un trasferimento in prestito.

🚨#Barcelona Juventus, AC Milan and AS Roma are pushing to bring Barcelona left-back Alejandro Balde to Serie A during the January transfer window. 📞 The three Italian clubs are monitoring the Spanish defender closely after a period of reduced playing time compared to previous seasons. 🔄 Several solutions are being considered regarding Alejandro Balde's future, including the possibility of a loan move. ⏳ While Barcelona are yet to make a final decision, Juventus, AC Milan and AS Roma remain firmly in the race for the defender's signature. 🇪🇸 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 23, 2026