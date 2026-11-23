LR24 (MIRKO BUSSI) – In 10 mesi alla Malen ha riscritto daccapo i propri numeri che lo aiutano a sostenere una tesi, ora condivisa anche nel suo paese, che a discapito delle apparenze rimane un attaccante. Mobile, elettrico, capace di ricevere tra i piedi o ancor meglio in profondità, sprovvisto o quasi del colpo di testa in duello, da azionare con velocità. Ma comunque un attaccante. Da 31 gol in 35 presenze con la maglia della Roma, estendendo a prassi di 10 mesi quell’innesco devastante che si era scatenato quasi magicamente nella seconda parte della scorsa stagione. Neanche tra le giovanili o le formazioni riserve di Psv o Arsenal aveva rullato i tamburi in questa maniera. Per Gasperini è stato quasi semplice, naturale: “L’ho messa nella posizione dove rende meglio”. L’heatmap qui sotto è sufficiente ad approfondire il quesito. – In 10 mesi alla Roma ha riscritto daccapo i propri numeri che lo aiutano a sostenere una tesi, ora condivisa anche nel suo paese, che a discapito delle apparenze rimane un attaccante. Mobile, elettrico, capace di ricevere tra i piedi o ancor meglio in profondità, sprovvisto o quasi del colpo di testa in duello, da azionare con velocità. Ma comunque un attaccante., estendendo a prassi di 10 mesi quell’innesco devastante che si era scatenato quasi magicamente nella seconda parte della scorsa stagione. Neanche tra le giovanili o le formazioni riserve di Psv o Arsenal aveva rullato i tamburi in questa maniera. Per Gasperini è stato quasi semplice, naturale: “L’ho messa nella posizione dove rende meglio”.qui sotto è sufficiente ad approfondire il quesito.

#ParmaRoma/#PostMatch 2/4 A Roma, Malen ha trovato la giostra ideale: una squadra che fa piovere palloni in area di continuo, in grado di attaccare in transizione, dunque generando continue profondità. Effetto: 1,38 NPxG ogni 90' per Malen, più del doppio del 2° (Pio E., a 0,64) https://t.co/pJR4VA6Jy2 — Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 23, 2026

Nella Roma, Malen ha trovato la giostra ideale: un turbinio di attacchi che produce un’ingente quantità di palloni in area di rigore, la materia prima indispensabile. E non necessariamente in un modo: la Roma, come in generale le squadre di Gasperini, sanno colpire con attacchi in combinazione su catene esterne ma sanno essere forse ancor più velenose in transizione, il momento in cui è più facile puntare sguardo e corsa nella profondità avversaria. Il connubio regala numeri sensazionali: a Malen la Roma consegna 1,38 xG, rigori esclusi, a partita, praticamente la possibilità di segnare quasi un gol e mezzo a partita. Nessuno ha un tale privilegio in Serie A: il secondo, per rendere l’idea, è Pio Esposito nell’Inter, con numeri più che dimezzati rispetto al romanista (0,64 xG a partita, rigori esclusi).

#ParmaRoma/#PostMatch 4/4 Ha potuto ribadire la sua natura, a volte confusa per quella struttura atipica: ogni 10 tocchi del pallone, 1 è un tiro in porta, nessun attaccante ha un rapporto così alto tocchi/tiri in A. Ma non è il miglior finalizzatore: 26%, dietro Noslin e Varela. https://t.co/vCTWMGAp0B — Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 23, 2026

Già di per sé, la Roma è un distributore automatico di tiri. Effetto di quella ingente quantità di palloni che sa riversare nell’area di rigore altrui. Se questi, poi, vengono miscelati alla natura di Malen che assapora ogni pallone come un’imperdibile occasione di determinare, l’esplosione è perlopiù assicurata. Il numero 14 della Roma, infatti, è in grado di calciare in porta 5,41 volte a partita, un dato che lo mette in cima alla classifica di riferimento e, di nuovo, con ampio margine sul secondo: Nico Paz, con 4,74 conclusioni ogni 90 minuti. Non solo quantità, però, perché mediamente un tiro di Malen vale 0,25xG, i più pregiati a disposizione nel campionato italiano per un attaccante.

In questo contesto, circondato da rifinitori di pregio come Dybala e più recentemente Soulé o Mora, sostenuti da quinti corroboranti per corse in profondità, vedi Wesley, Malen ha potuto ribadire la propria natura, a lungo mascherata da quella struttura fisica ingannevole che portava gli allenatori a decentrarlo. Su 10 palloni toccati, uno diventa un tiro in porta: il 10% come rapporto tra tocchi e tiri è un altro di quei dati che non ha paragoni in Serie A. Una dote così grande che gli consente anche di non dover avere un tasso di conversione da primatista: Malen infatti realizza il 26% delle conclusioni, è 11° in Italia e 3° tra gli attaccanti, dietro a Noslin (1°) e Varela (2°).