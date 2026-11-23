Post match - Il parco giochi di MalenPost Match
#ParmaRoma/#PostMatch 2/4 A Roma, Malen ha trovato la giostra ideale: una squadra che fa piovere palloni in area di continuo, in grado di attaccare in transizione, dunque generando continue profondità. Effetto: 1,38 NPxG ogni 90' per Malen, più del doppio del 2° (Pio E., a 0,64) https://t.co/pJR4VA6Jy2— Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 23, 2026
#ParmaRoma/#PostMatch 4/4 Ha potuto ribadire la sua natura, a volte confusa per quella struttura atipica: ogni 10 tocchi del pallone, 1 è un tiro in porta, nessun attaccante ha un rapporto così alto tocchi/tiri in A. Ma non è il miglior finalizzatore: 26%, dietro Noslin e Varela. https://t.co/vCTWMGAp0B— Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 23, 2026
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