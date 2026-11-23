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VIDEO - Verso PSG-Roma, Pjanić tra passato e presente: il suo undici giallorosso ideale
In vista di PSG-Roma, in programma mercoledì 25 novembre alle 21:00 e trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, l'emittente ha pubblicato sui propri canali social un gioco con Miralem Pjanić, chi...
Il Roma club Parigi si scalda: "Aspettavamo da anni di rivederti e rivederci qui" (FOTO)
Mercoledì sera c'è Psg-Roma. E una delle tante attese è quella del Roma club di Parigi. Una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram si vede uno striscione con la Tour Eiffel sullo sfondo. "L'ul...
Calafiori: "Non smetterò mai di ringraziare De Rossi. Dopo la partita di Bodo avevo gli incubi"
Riccardo Calafiori ha parlato a Gq Italia. Per la rivista il difensore dell'Arsenal è lo sportivo dell'anno. L'ex Roma si racconta a viso aperto. Dall'infortunio al ginocchio alla sua vita londinese. ...