Francesco Totti sarà ospite di Francesca Fagnani nel programma televisivo Belve (Rai 2 in prima serata". Domani sera, martedì 24 novembre,sarà ospite di Francesca Fagnani nel programma televisivo(Rai 2 in prima serata".

E oggi ecco alcune anticipazioni dell'intervista completa che andrà in onda appunto domani. Totti passa dalla fine della storia con Ilary Blasi alla nuova compagna Noemi Bocchi. Si emoziona quando parla del padre ma soprattutto parla della Roma, ovviamente.

In uno di questi passaggi, Totti dice questo: "Avrei preferito che la società mi rispettasse di più". Poi, quando Fagnani gli chiede di un suo futuro con la Roma, Totti dirà altro. E le anticipazioni parlano di sorpresa.

"Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?" domanda Fagnani. "Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti - rivela Totti - Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei".