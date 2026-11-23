Cinque gol in campionato. Un investimento estivo che sta dando i suoi frutti. Rodrigo Mora ha segnato anche contro il Parma. La rete che ha chiuso la partita.

Gasperini, Mora è quel giocatore che nel massimo campionato italiano recupera il maggior numero di palloni sulla trequarti: la media è di 2 ogni partita. Alle sue spalle in questa speciale classifica c'è Dybala (1,8). Al terzo posto Birligea del Frosinone. Ma non c'è solo l'esultanza nella stagione del portoghese. I dati parlano chiaro. Tenendo conto di quello che vuole, Mora è quel giocatore che nel massimo campionato italiano recupera il maggior numero di palloni sulla trequarti:. Alle sue spalle in questa speciale classifica c'è Dybala (1,8). Al terzo posto Birligea del Frosinone.