Calafiori ha parlato a Gq Italia. Per la rivista il difensore dell'Arsenal è lo sportivo dell'anno. Riccardoha parlato a. Per la rivista il difensore dell'Arsenal è lo sportivo dell'anno. L'ex Roma si racconta a viso aperto . Dall'infortunio al ginocchio alla sua vita londinese.

Cosa ha pensato, però, quando il medico gli ha detto che forse non avrebbe più giocato a calcio? "Non ho avuto neanche una reazione sul momento. Ero in shock. La mia famiglia era ancora più dispiaciuta di me. Mia madre piangeva, io ero impassibile ma dentro ero distrutto" sottolinea.

"Il mio pensiero è stato solo tornare. Non sapevo quanti mesi ci sarebbero voluti, però volevo tornare assolutamente a giocare a calcio. Volevo cominciare la mia carriera. Non avevo ancora iniziato, non avevo ancora esordito".

Dopo lo stop la carriera di Calafiori riparte velocemente. E parla del rapporto con Daniele De Rossi, che lo passa a prendere a casa e lo porta agli allenamenti. "Durante la riabilitazione siamo diventati molto amici. Amici, diciamo, tra virgolette, nel senso che io lo vedo sempre come danielederossi, ma lui fa sempre di tutto per portarti al suo livello. Mi veniva a prendere a casa, mi portava agli allenamenti. L’ho ringraziato mille volte, ma non mi stancherò mai di ringraziarlo".

Avevo gli incubi, anche mesi dopo. Avevo diciannove anni. Essendo nato a L'ex giallorosso parla anche della partita di Bodo: "Negli anni scorsi ci ripensavo tanto.i, anche mesi dopo. Avevo diciannove anni. Essendo nato a Roma ed essendo romanista l’ho vissuta in modo forse troppo profondo. Adesso l’ho dimenticata e capisco che esageravo. Pensavo che tutti ce l’avessero con me, che la colpa era tutta mia. Era solo una partita sbagliata. Adesso vivo molto meglio le partite rispetto a prima. Da quella sera non ho più cominciato una partita da titolare con la Roma. A gennaio sono andato in prestito al Genoa, che è andato peggio dell’esperienza a Roma. E al Basilea poi è cominciato un percorso positivo".

(Gqitalia.it)