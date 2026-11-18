Calafiori premiato da Gualtieri: «Alla Roma tornerei volentieri»La penna degli Altri
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Instagram, Gollini riceve la maglia del Brasile da Wesley: "Bel regalo di mio fratello"
Un regalo speciale, quello consegnato da Wesley a Pierluigi Gollini. Il portiere, infatti, ha ricevuto la maglia del Brasile del suo compagno di squadra in giallorosso. Un dono che Gollini ha voluto...
Bove: "Tantissimi tifosi della Lazio mi fermavano in giro. L'affetto che ho ricevuto non aveva bandiera"
Edoardo Bove, in occasione dell'uscita del suo docufilm 'In un Battito', direttamente dal centro sportivo Casaviola in un evento dedicato per continuare a diffondere la cultura del primo soccorso e pr...
Svilar avverte ancora fastidio nel calciare: situazione da monitorare in vista di Parma
La Roma attende il rientro del suo portiere titolare, il migliore della Serie A nelle ultime due stagioni. Mile Svilar ieri si è allenato parzialmente in gruppo a Trigoria e punta al ritorno nel match...