LEGGO - «Mi piacerebbe tornare alla Roma». Lo ribadisce Riccardo Calafiori, premiato ieri in Campidoglio con il riconoscimento "Figlio di Roma" per i risultati raggiunti a livello internazionale, in particolare per la vittoria della Premier League con l'Arsenal. Il difensore di Valcannetto, accolto dal sindaco Gualtieri (nella foto), è tornato anche sull'eliminazione dell'Italia in Nations League. «Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti. Col Belgio è stata una bella batosta ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell'ultima partita ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia e non avevamo paura in campo. Bisogna ripartire da questi concetti. C'è tanta strada da fare ancora». Quella strada che ha condotto Calafiori lontano dalla Roma nel 2022 alimentando rimpianti. Ma anche speranze. «Parlando con i ragazzi della Roma tutti mi dicono un gran bene di Gasperini - ammette il difensore -. Sappiamo quanto valorizzi i giocatori e spero possa fare qualcosa di importante. Tornare? Non mi sono lasciato benissimo con la Roma ma non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere». Calafiori ha poi analizzato le differenze tra Premier League e Serie A: «C'è una grande differenza ma non per qualità. Quest'anno c'è già un cambiamento ed è più divertente da vedere, ci sono più gol. La strada è questa, la Premier è superiore ma ci si può arrivare tranquillamente»