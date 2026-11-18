Il mirino è sulla Premier, terra di occasioni e di "esuberi miracolosi. Qui lacerca un altro colpo in stile Malen. (...) Subito dopo il sogno Endrick (su cui permane il mura di Mourinho) nella lista del ds D'Amico compare Jamie. L'ala di strappo che manca in rosa e che consentirebbe a Gasp di avere un'arma diversa in un attacco già da record. A rendere l'operazione percorribile contribuisce la volontà dell'inglese di sposare il progetto giallorosso, visto che al Chelsea non ha spazio. (...) Rimane in corsa anche Jamiedello Stoccarda, nonostante le esitazioni nell'ultimo giorno del mercato estivo. (...)