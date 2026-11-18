Certi giocatori non si misurano solo dai minuti giocati, ma anche dall'attesa che riescono a genera-e quando restano ai margini della scena. Il conto alla rovescia per l'uomo-simbolo Pauloè iniziato ufficialmente ieri a Trigoria, quando la stella della Roma ha completato con il gruppo la prima seduta della settimana dopo la sosta. L'obiettivo è più che mai chiaro: tornare in campo sabato a Parma, alla ripresa del campionato, nella speranza di scartare il regalo più bello per i 33 anni compiuti sabato scorso. Quel regalo ha il sapore del gol, una gioia che manca all'argentino dal 18 gennaio: dieci mesi esatti, un digiuno mai sperimentato prima in carriera. (...) La Joya si è finalmente lasciata alle spalle gli acciacchi fisici, riconsegnandosi al tecnico nelle condizioni giuste per lasciare il segno e mettersi al servizio di Donyell, per il quale la presenza di Paulo è fondamentale in termini di assist. Proprio alla gara contro il Torino del 18 gennaio scorso risalgono sia il primo pas-aggio vincente per il centravanti olandese — subito in gol al debutto — sia l'ultimo acuto personale di Paulo. Un'astinenza insolita, pur tenendo conto dei tre mesi trascorsi ai box per infortunio, e anzi unica nel suo percorso professionale: il precedente periodo più lungo senza reti risaliva al periodo tra febbraio e ottobre 2025, quando rimase a secco per otto mesi (tra gli acuti in Europa Lea-gue contro Porto e Vi tona Plzen).benedice il suo ritorno e, complice l'ascesa di Soulé e Rodrigo Mora, potrà ora gestirlo e dosarlo con maggiore serenità. (... Anche perché sullo sfondo si muovono le trame del domani, con la volontà della Roma di proseguire il matrimonio con il suo valore aggiunto. Nelle prossime settimane il legame tra Paulo e il club vivrà inevitabilmente una fase di reciproca osservazione, in cui la continuità fisica fungerà da ago della bilancia. Le parti navigheranno a vista, ma l'ipotesi di sedersi attorno a un tavolo all'inizio del nuovo anno per prolungare r accordo fino alè tutt'altra che lontana. (...)