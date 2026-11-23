LAROMA24.IT - Il mercato della Roma attende risposte che ancora non arrivano. Non c'è una data ufficiale per l'incontro con il Ceo Galantic, ma l'appuntamento potrebbe tenersi a inizio della prossima settimana. Il punto più delicato resta il budget: a oggi la proprietà non ha comunicato quali risorse metterà a disposizione per gli investimenti. Una situazione di incertezza che coinvolge anche il - Ilattende risposte che ancora non arrivano. Non c'è una data ufficiale per l'incontro con ilma l'appuntamento potrebbe tenersi a inizio della prossima settimana. Il punto più delicato resta il: a oggi la proprietà non ha comunicato quali risorse metterà a disposizione per gli investimenti. Una situazione di incertezza che coinvolge anche il ds Tony D'Amico , ancora all'oscuro delle cifre su cui poter lavorare.

Senza un quadro economico definito, la strategia resta per forza di cose in sospeso. Le idee, però, sono chiare. Il tecnico ha indicato due priorità: un quinto a sinistra e un attaccante. Due innesti che dovrebbero dare più equilibrio e peso offensivo alla squadra.

Friedkin, per un confronto diretto sul progetto. Un'ipotesi che, allo stato attuale, appare però complicata. Gasperini si augura inoltre di poter rivedere la proprietà, magari con la presenza di uno dei, per un confronto diretto sul progetto. Un'ipotesi che, allo stato attuale, appare però complicata.