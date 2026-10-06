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Gasperini: "Il segreto della Roma è lavorare bene. Dybala? Ho pensato che un campione come lui doveva rimanere. Ma è stata una sua scelta"

La penna degli Altri
di R.P.
Gasperini 1
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Gasperini ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha parlato del suo bilancio alla Roma, dopo un anno, e anche della decisione di Dybala di rimanere in giallorosso. 
Dopo poco più di un anno alla Roma, qual è il suo primo bilancio?
"Questo è un bel periodo. Però sappiamo benissimo che bisogna andare avanti con continuità, sempre con grande passione e determinazione. I percorsi non sono mai dritti: ci sono sempre dei cicli, si va in alto, poi si scende. Ed è proprio in quei momenti che bisogna avere la forza di ripartire e di credere".
In questo periodo lei ha dato personalità e non solo tattica alla Roma. Qual è il segreto?
"Come in tutte le situazioni, credo che il segreto sia quello di lavorare bene, con professionalità, e poi avere a disposizione buoni calciatori, persone ottime, una bella società e un ambiente entusiasta. È un po’ come quando lavori nelle vigne: devi avere tutte queste componenti a disposizione".
Come nasce una difesa di ferro?
"Dipende, a volte sono caratteristiche proprie delle squadre. Ci sono stagioni in cui prevale il gioco offensivo. Ma alla fine, quando si gioca al vertice, a essere premiate sono le formazioni capaci di difendersi e di attaccare".
Quali squadre l’hanno sorpresa di più in Serie A?
"Ora è ancora presto, cinque giornate sono poche. Credo che questo sarà un campionato molto equilibrato. Ma nelle prime gare, il Cagliari e il Frosinone”.
Si dice che sia stato lei, in persona, a convincere Dybala a restare a Roma. È vero?
"Io di sicuro ho pensato che Dybala, da grande campione, dovesse rimanere assolutamente alla Roma. Però la volontà più importante è stata la sua, unita a quella della società e di tutto l’ambiente".
(La Stampa)

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