Calciomercato Roma, dalla Spagna: Endrick valuta le destinazioni, c'è la concorrenza di Aston Villa e Lione

Endrick potrebbe lasciare nuovamente il Real Madrid in prestito a gennaio. Il brasiliano, nonostante sia rimasto a Madrid per giocarsi le proprie chance, sarebbe ancora l'ultima scelta di José Mourinho per l'attacco dopo il primo mese di stagione. Secondo l'emittente spagnola SER, il giocatore avrebbe già iniziato a valutare le possibili destinazioni.

Tra le squadre interessate viene citata anche la Roma, che aveva già cercato Endrick durante l'ultima sessione estiva. Il Lione, dove il brasiliano ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, sarebbe un'altra possibilità. In questo momento, però, la pista più calda sembra essere quella dell'Aston Villa di Unai Emery.

(cadenaser.com)