Oosterwolde resta ancora nel mirino

Sorride José Mourinho. Il tecnico del Real Madrid, come riportato dal sito del quotidiano, per la prossima partita di Liga contro il Villarreal avrà a disposizione Mbappé, Konaté e anche Valverde. Tre...
Giornate speciali con la maglia dell'Argentina per Santiago Castro. Il classe 2004 ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dal ritiro della Selección, tra cui una foto che lo ritrae al fianco di Lion...
Con il settore ospiti pieno. Di nuovo, senza limitazioni di residenza. Dopo nove mesi dall’ultima volta, a Torino, nella prima di Malen con la maglia della Roma. Perché al Sinigaglia, domenica nella s...
I primi rintocchi di sirena risalgono a qualche settimana fa. E cioè quando una serie di testate autorevoli - su tutte il New York Times, con la sua edizione sportiva “The Athletic” - hanno incomincia...
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