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Oosterwolde resta ancora nel mirino

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
oosterwolde
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La Roma ci aveva visto lungo con Jayden Oosterwolde, ma in ogni caso quella porta che in estate sembrava essersi chiusa di colpo potrebbe riaprirsi a gennaio. La pista che conduce all’olandese non è tramontata, resta viva sullo sfondo e potrebbe tornare concretamente d’attualità quando il terzino avrà completato il suo percorso di recupero. […] La trattativa estiva era saltata in maniera clamorosa proprio quando sembrava ormai a un passo dalla conclusione. Oosterwolde era sbarcato nella Capitale, aveva sostenuto le visite mediche, ma gli esami avevano lasciato delle perplessità sulle condizioni del suo infortunio. Uno strappo muscolare, che, a inizio settembre, ha richiesto un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi. […]
La Roma non ha cancellato il nome dell’olandese dai propri radar e D’Amico continua a monitorarlo, così come Gasperini, che aveva dato il suo assenso all’arrivo dell’ex Parma. Una volta recuperato, Oosterwolde potrebbe tornare a essere un obiettivo concreto: gennaio può diventare il mese della seconda occasione. […] Il rapporto, nonostante l’affare saltato, non si è spezzato. Lo si è visto anche a Istanbul, prima della sfida tra Roma e Fenerbahçe: Oosterwolde è andato a salutare alcuni giocatori giallorossi, poi ha incontrato Gasp, lo staff medico e i preparatori. Il legame è rimasto, così come la speranza del giocatore di poter finalmente sbarcare a Roma. L’estate ha soltanto rimandato l’appuntamento: Oosterwolde aspetta, la Roma osserva. E a gennaio la storia potrebbe ricominciare.
(corsport)

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