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Malen: in arrivo un documentario sull'attaccante olandese

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di FedericoL
Malen
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Donyell Malen ha conquistato proprio tutti, e tutti ora vogliono conoscere la sua storia. Come scrivono dall'Olanda, infatti, è in arrivo un docuementario sulla storia dell'attaccante giallorosso  prodotto da Amazon Prime. Il servizio dovrebbe dovrebbe essere visibile su YouTube a partire dal 14 ottobre, con il titolo "From Home to Rome". Tra le tematiche del documentario, si legge, il netto contrasto tra l'infanzia di Malen a Hippolytushoef in Olanda e la sua vita attuale a Roma.
(wieringernieuws.nl)
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