Malen: in arrivo un documentario sull'attaccante olandese

Donyell Malen ha conquistato proprio tutti, e tutti ora vogliono conoscere la sua storia. Come scrivono dall'Olanda, infatti, è in arrivo un docuementario sulla storia dell'attaccante giallorosso prodotto da Amazon Prime. Il servizio dovrebbe dovrebbe essere visibile su YouTube a partire dal 14 ottobre, con il titolo "From Home to Rome". Tra le tematiche del documentario, si legge, il netto contrasto tra l'infanzia di Malen a Hippolytushoef in Olanda e la sua vita attuale a Roma.

(wieringernieuws.nl)