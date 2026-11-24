Instagram, giallorossi in partenza: "Next stop: Paris" (VIDEO)Social Network
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Primavera, Scala alla vigilia della sfida con il PSG: "Non dobbiamo fare calcoli e dobbiamo giocarcela con coraggio"
Torna la Youth League e domani alle 16:00 la Roma Primavera affronterà in trasferta il Paris Saint-Germain nella quinta giornata della competizione. Alla vigilia della sfida, che sarà trasmessa in dir...
PSG-Roma, i convocati di Gasperini: presente Balerdi, out Rensch
Alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League e in programma domani sera al Parc des Princes, Gian Piero Gasperini ha...
PSG-Roma: le info per i tifosi. Meeting point dalle 12, apertura del settore ospiti alle 18
Sul proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato le informazioni per i tifosi che si recheranno a Parigi per assistere al match contro il PSG di domani sera. I biglietti saranno inviati via mail entr...