presidente Lotito, si ferma per tutto il mese di dicembre. La curva nord, infatti, ha scelto di interrompere lo sciopero e tornare all'Olimpico. Per il derby contro la Roma fissato per il 13 dicembre, la presenza della tifoseria laziale era già stata confermata, ma la novità riguarda tutte le altre partite. "Vogliamo regalarci un mese di lazialità, contro l'Atalanta entreremo all'Olimpico" si legge su un comunicato pubblicato sui social. La contestazione della tifoseria laziale contro il, si. La curva nord, infatti, ha scelto di interrompere lo sciopero e tornare all'Olimpico. Per il derby contro la Roma fissato per il 13 dicembre, la presenza della tifoseria laziale era già stata confermata, ma la novità riguarda tutte le altre partite. "Vogliamo regalarci un mese di lazialità, contro l'Atalanta entreremo all'Olimpico" si legge su un comunicato pubblicato sui social.

La curva nord, però, precisa come la contestazione non sia terminata: "Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente. La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno: si continuerà a presenziare solo in trasferta e ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità".