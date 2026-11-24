Endrick si è fermato per infortunio dopo il match con il Celta Vigo. Il brasiliano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato si è fermato per infortunio dopo il match con il. Il brasiliano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare all'adduttore della gamba sinistra. I tempi di recupero sono da definire , ma c'è il rischio che il classe 2006 di proprietà del Real Madrid abbia terminato in anticipo il suo 2026. Il brasiliano resta il grande obiettivo di mercato della Roma in vista di gennaio e anche il Milan è forte su di lui.

Tuttavia, il suo futuro è ancora da definire. In questi mesi ha trovato pochissimo spazio con José Mourinho ma il tecnico portoghese ha ribadito più volte come lo voglia ancora all'interno della rosa. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, proprio in questi giorni è previsto un incontro tra Endrick e alcune delle figure più importanti dell'agenzia che lo rappresenta, ovvero Roc Nation, per definire il suo futuro. Roma e Milan restano alla finestra in attesa di capire come si svilupperà la questione.