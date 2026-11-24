Il classe 2000 in questa stagione ha totalizzato 15 presenze complessive con la maglia dello Sporting Lisbona condite da due gol e due assist. Il centravanti sfiderà la Roma l'8 dicembre in Champions League. Ioannidis è una punta centrale, la Roma, non è un segreto, cerca in primis un esterno offensivo di gamba e strappo per completare il reparto.

(gianlucadimarzio.com)