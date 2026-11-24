Malen e Varela come Immobile, Icardi e Dybala: il record sui gol segnati dopo dodici giornate di campionatoCampionato
10 - Con Donyell Malen a quota 12 gol in #SerieA e Gustavo Varela a 11, è la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria che due giocatori superano le 10 reti nelle prime 12 partite di campionato, dopo Ciro Immobile, Mauro Icardi e Paulo Dybala nel 2017/18. Exploit. https://t.co/bRjhz8KoxA— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2026
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