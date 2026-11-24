Gustavo Varela, centravanti portoghese del Monza, ha già realizzato 11 reti. Solo una in meno del bomber giallorosso. Donyell Malen guida la classifica cannonieri del campionato con 12 gol . Il rendimento dell'olandese è impressionante, ma subito dietro di lui c'è la più grande sorpresa di questa prima parte di stagione., centravanti portoghese del Monza, ha già realizzatoSolo una in meno del bomber giallorosso.

Per la seconda volta in Serie A nell'era dei tre punti, due giocatori hanno superato le 10 reti dopo 12 giornate. Lo stesso dato, infatti, è arrivato solamente nella stagione 2017-2018, quando Immobile, Icardi e Dybala riuscirono a superare le 10 reti.