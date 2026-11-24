Walter Sabatini torna a parlare della Roma e di Gian Piero Gasperini. L'ex direttore sportivo, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano, ha speso parole di elogio per la squadra capitolina. Ecco alcune delle sue dichiarazioni. torna a parlare della Roma e di Gian Piero Gasperini. L'ex direttore sportivo, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano, ha speso parole di elogio per la squadra capitolina. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Sincero: neanche lei, che pure ha lavorato come ds in entrambe, si aspettava Lazio e Roma prima e seconda in campionato.

«No. Era chiaro come la Roma fosse una squadra meravigliosa, destinata a vincere ogni partita per la determinazione, l'autorevolezza, la convinzione che la rendono quasi imbattibile. Alla Lazio ha fatto un lavoro sbalorditivo Gattuso, che ha preparato emotivamente i suoi e giocatori l'anno scorso ai margini sono diventati protagonisti [...]"

La favola Lazio è destinata a finire?

«Ma non è una favola. La Lazio è un fatto, una squadra autoritaria.Il mio augurio è che la storia della Lazio duri tutto l'anno».

E quella della Roma?

«La Roma combatterà fino all'ultima giornata ma io vedo ancora l'Inter favorita. Rivincerà lo scudetto. Però la squadra di Gasperini regala gioia a vederla giocare. L'allenatore è straordinario, la squadra se ne rende conto e risponde ai suoi comandi in maniera altrettanto straordinaria. La Roma è formidabile per unità di intenti, spirito e impeto. Voglio citare alcuni romanisti fuori dai soliti noti. Koné è un centrocampista poderoso, uno dei migliori della Serie A. Accanto a lui Cristante si sta riproponendo a ottimi livelli, e poi tutti i difensori, Hermoso in particolare. Lo spagnolo si inserisce, sa cambiare gioco, fa partire bene l'azione". [...]

C'è un giocatore per cui avrebbe fatto carte false?

«Qualcuno dice che Malen sia così forte in Italia perché il livello del nostro calcio è più basso rispetto ad altri. Falso. La Serie A vale più della Premier Lea-gue, che sa solo vendersi meglio. Malen era una riserva nell'Aston Villa, dove faceva la punta esterna.

È stato bravissimo Gasperini a trovargli la giusta col-locazione, a dargli i giusti stimoli tecnici tenendolo sempre al centro dell'azione. Il suo stop orientato è un certificato di morte per le difese».

Domani in Champions c'è Psg-Roma. Alla Roma lei porti Marquinhos e l'allenatore Luis Enrique.

"Marquinhos era un ragazzino del Corinthians. Entrò in campo per pochi minuti e fece due recuperi eccezionali sugli avversari lanciati. Simone Beccaccioli, che lo aveva osservato dal vivo, corse da me: mi innamorai immediatamente. Aveva 18 anni, Zeman lo plasmò. Lo pagammo 4 milioni, partì per 33. Bravissimo Leonardo a prenderlo"

Luis Enrique è un rimpianto per Roma?

"Roma non vive di rimpianti. Lui fece scelte impopolari, a partire dall'esclusione di Totti in Europa League per far giocare Verre, un ragazzino. La gente non gliel'ha mai perdonato. Luis Enrique è uno spagnolo molto orgoglioso, un uomo irripetibile. Quando si parla di hombre vertical si deve pensare a lui: umanamente, intellettualmente, come allenatore. In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo. Se sarebbe diventato lo stesso anche a Roma? Sì, perché i romanisti sanno tornare sul loro passi. Una storia iniziata con una premessa sbagliata sarebbe diventata un bel film perché Luis era grandioso e la gente se ne sarebbe accorta».

(Gasport)