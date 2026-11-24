domanda della vigilia è come affrontare il Parco dei Principi. Gian Piero Gasperini cerca un equilibrio tra il talento che ha trascinato la Roma in campionato e la sostanza necessaria per sopravvivere ai campioni d'Europa. Per questo motivo sta prendendo quota l'idea di schierare un centrocampista in più domani sera contro il De Roon accanto a Koné, Cristante alzato sulla trequarti e Soulé a sostegno di Malen. Una soluzione che sacrificherebbe Dybala e Mora, pronti a subentrare a partita in corso. Non un cambio di sistema, ma un modo diverso di interpretarlo: più copertura senza palla, una mediana pronta ad abbassarsi e poi a riempire l'area nelle ripartenze. La. Per questo motivo sta prendendo quota l'idea di schierare un centrocampista in più domani sera contro il Psg . Una soluzione che sacrificherebbe Dybala e Mora, pronti a subentrare a partita in corso. Non un cambio di sistema, ma un modo diverso di interpretarlo: più copertura senza palla, una mediana pronta ad abbassarsi e poi a riempire l'area nelle ripartenze.

Il paradosso della vigilia è tutto qui: la squadra che ha appena segnato cinque gol a Parma ragiona su come proteggersi. Ma il 5-1 del Tardini, quarta vittoria consecutiva in campionato, ha raccontato anche perché Gasperini fatichi a rinunciare alla qualità. [...]

Il dubbio principale riguarda chi dovrà muoversi accanto a Soulé. Con Dybala o Mora, Gasperini avrebbe - in maniera diversa - piedi e fantasia per tenere il pallone lontano dalla propria area. Con De Roon, Konè e Cristante avanzato, un uomo in più in mezzo al campo.

La differenza fra le due strade racconta il confine che la Roma deve ancora superare in Europa. In campionato i giallorossi hanno segnato 36 gol in dodici giornate, sono a quota 30 punti e viaggiano sulle ali dell'entusiasmo. In Champions ne hanno segnati dieci in quattro partite, ma raccolto soltanto quattro punti. Tre reti al Real Madrid, altre due al Manchester United portando a casa due sconfitte. Nelle notti più grandi la Roma ha dimostrato di poter colpire, non ancora di saper resistere fino alla fine. Per inseguire i playoff servono risultati. E anche un pareggio, stavolta, peserebbe come un macigno. Ma il PSG è il peggior avversario possibile per correggere il difetto. [...]

(La Repubblica)