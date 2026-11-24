Rensch la strada si è trasformata in un labirinto. Nell'atlante mentale di un atleta, di qualsiasi sport, il recupero fisico dovrebbe essere un tragitto lineare verso il ritorno in campo, eppure perla strada si è trasformata in un labirinto.

Contro il Manchester United si era fermato per una lesione di primo grado all'adduttore destro, fissando Parigi come orizzonte di riscatto, ma proprio quando la convocazione sembrava avvicinarsi è arrivato un nuovo contrattempo, stavolta al flessore sinistro. Un'altra frenata quasi a ricordare che il corpo ha tempi e capricci che nessuna tabella riesce a domare completamente (...)

Resterà a Roma a curarsi, la sfortuna, del resto, ha deciso di picchiare forte e due volte sulle sue gambe (...) (...)