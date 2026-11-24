Gasperini riflette sull'undici anti PSG. Dopo la domenica di riposo la Trigoria per preparare la trasferta in casa della migliore squadra del mondo. Chi non ha fatto parte della seduta al Fulvio Bernardini è stato Rensh, alle prese con un nuovo stop al flessore dopo quello all'adduttore destro che lo aveva fermato a Manchester lo scorso 3 novembre. IL TEMPO (L. PES) -riflette sull'undici anti. Dopo la domenica di riposo la Roma ieri è tornata ad allenarsi aper preparare la trasferta in casa della migliore squadra del mondo. Chi non ha fatto parte della seduta alè stato, alle prese con un nuovo stop al flessore dopo quello all'adduttore destro che lo aveva fermato a Manchester lo scorso 3 novembre.

L'olandese oggi svolgerà gli esami strumentali per capire l'entità del nuovo infortunio ma di certo non sarà del match. Va verso la convocazione invece Balerdi che convive da tempo con i fastidi alla caviglia. Ieri l'argentino ha svolto solamente in maniera parziale il lavoro col gruppo e oggi Gasperini prenderà la decisione finale (rifinitura alle 14:30 a Trigoria e poi la partenza verso la Francia dove alle 19:45 il tecnico parlerà in conferenza stampa).

Il piemontese dovrà anche sciogliere i dubbi di formazione che accompagnano la vigilia del match al Parco dei Principi. Svilar difenderà i pali, mentre davanti a lui Ndicka tornerà al centro della difesa insieme a Mancini ed Hermoso. Wesley pronto a rientrare dall'inizio con Molina in vantaggio su Lulli e sulla possibile sorpresa Ghilardi.

Le incognite maggiori restano dalla mediana in su. Qualora Gasp decidesse di giocarsela con un centrocampista in più ci sarebbe De Roon a far coppia con Koné e Cristante incursore alle spalle di Malen e uno tra Soulé e Dybala. Altrimenti spazio al duo argentino alle spalle dell'olandese.