Hermoso formato Gasp. A trentuno anni compiuti il difensore spagnolo vive in giallorosso una seconda giovinezza, anche e soprattutto grazie a Gasperini. Dal primo ritiro insieme nell'estate del 2025 con le valigie in mano, a un'altra stagione da grande protagonista. Forse l'uomo più insostituibile della difesa è proprio l'ex Atletico Madrid. Marcatore, regista e goleador. Hermoso in questa squadra sa fare davvero tutto, oltre ad esserne uno dei leader sia per tecnica che per carisma. IL TEMPO (L. PES) - Un nuovoformato Gasp. A trentuno anni compiuti il difensore spagnolo vive in giallorosso una, anche e soprattutto grazie a Gasperini. Dal primo ritiro insieme nell'estate del 2025 con le valigie in mano, a un'altra stagione da grande protagonista. Forse l'uomo più insostituibile della difesa è proprio l'ex. Marcatore, regista e goleador.in questa squadra sa fare davvero tutto, oltre ad esserne uno dei leader sia per tecnica che per carisma.

Hermoso, infatti, è molto più di un braccetto in questa Roma. Spesso e volentieri si stacca dalla linea e prende posizione di mediano, quando come un regista. Non è raro, allo stesso tempo, vederlo nell'area avversaria anche quando non c'è da saltare, come in occasione, ad esempio, del gol contro il Sassuolo prima della sosta. I dubbi che ne avevano accompagnato la prima esperienza in giallorosso dopo l'arrivo da svincolato sono stati spazzati via dal lavoro e dai dettami di un allenatore che ne sfrutta al meglio le qualità., infatti, è molto più di un braccetto in questa. Spesso e volentieri si stacca dalla linea e prende posizione di mediano, quando come un. Non è raro, allo stesso tempo, vederlo nell'area avversaria anche quando non c'è da saltare, come in occasione, ad esempio, del gol contro il Sassuolo prima della sosta.

Il numero ventidue però, nonostante le doti da centrocampista aggiunto, non ha mai perso la sua essenza di marcatore. Certo, alcune volte può faticare contro avversari particolarmente veloci, ma nell'uno contro uno è ostico da saltare.

Un'evoluzione davvero sostanziale nel modo di interpretare e partite per il centrale spagnolo, che dopo anni di Cholo all'Atletico adesso sembra un mediano aggiunto e navigato in un meccanismo che esalta i difensori e allo stesso tempo ne chiede un'applicazione attenta e coraggiosa con i duelli a tutto campo. Lo spagnolo è un vero punto di forza per Gasperini e i numeri parlano chiaro. Dieci gare su dodici da titolare e una sola interamente in panchina mentre in Champions è sempre sceso in campo dall'inizio giocando tutti i minuti.

In questi mesi si è riscoperto anche goleador, con un totale di sette reti segnare finora in una stagione e un pezzo: è già a quota tre quest'anno e non ha voglia di fermarsi. Il futuro, peraltro, dice ancora Roma. Ai dettagli infatti il rinnovo di contratto che lo legherà per altre due stagioni ai colori giallorossi, ovvero fino al 30 giugno del 2029. Un percorso lungo che salvo ripensamenti porterebbe a un quinquennio insieme, anche se la prima stagione fu molto travagliata tra un'estate senza preparazione e una Roma allo sbando tra esoneri e ribaltoni.

Adesso però la strada è tracciata e Gasperini confida in uno dei suoi guerrieri più valorosi e tecnicamente validi. Un calciatore che sembra di altri tempi in alcune movenze ma che interpreta un gioco fatto di duelli a tutto campo con un'intensità da vendere. Il prossimo esame sarà domani a Parigini, quando di fronte avrà Akliouche, anche se con Luis Enrique non si sa mai come si evolvono le cose. Qualche che è certo è che su Hermoso, nel bene o nel male, si può sempre contare.