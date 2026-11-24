Il dubbio grande è sempre sulla trequarti. E diventa ancora più intenso quando ti ritrovi al Parco dei Principi contro la squadra più forte al mondo.

Gasperini che oggi dirigerà la rifinitura a Trigoria prima di imbarcarsi per Parigi, non cambierà molto rispetto alla squadra che ha sommerso di gol il Parma sabato scorso (...)

Di certo tornerà Ndicka al centro della difesa viste le condizioni non ottimali di Balerdi uscito dal Tardini con una lieve distorsione alla caviglia. Dovrebbe tornare al suo posto Soulé che sogna un'altra prestazione top dopo quelle con Real e Manchester United. Al centro dell'attacco nemmeno bisogna dirlo ci sarà Malen. E allora resta solo la terza maglia da assegnare nel reparto. L'esperienza di Dybala o lo stato di forma di Mora? Forse a parità di condizione il tecnico sceglierebbe sempre la Joya, l'argentino però potrebbe essere la carta vincente nella ripresa. La terza via potrebbe riportare Cristante sulla trequarti con De Roon al fianco di Koné (...)

Meno dubbi sulle fasce, di certo tornerà Wesley dal primo minuto. Le ottime indicazioni arrivate dal Tardini potrebbero portare Molina a spostarsi sul lato mancino (...)

(Gasport)