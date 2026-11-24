A Parigi ci è nato e ci è cresciuto. E prima o poi ci tornerà: sicuramente a vivere ma forse anche da calciatore, chissà...

Koné non ha mai nascosto di essere tifoso del PSG fin da bambino (anche se seguiva con affetto anche il Real Madrid e Drogba, per esempio) e nei suoi sogni c'è anche quello di poter giocare al Parco dei Principi con quella maglia lì. Per ora dovrà accontentarsi di sfidare la squadra di Luis Enrique da avversario, lui che sarà uno dei pilastri su cui si poggerà domani sera la Gasperini (...) Del restonon ha mai nascosto di essere tifoso del PSG fin da bambino (anche se seguiva con affetto anche il, per esempio) e nei suoi sogni c'è anche quello di poter giocare al Parco dei Principi con quella maglia lì. Per ora dovrà accontentarsi di sfidare la squadra di Luis Enrique da avversario, lui che sarà uno dei pilastri su cui si poggerà domani sera la Roma di(...)

In questo stadio le prime partite le ha giocate con la maglia della nazionale francese e cercherà domani di aiutare la Roma a mettere in un atto un colpo da maestri. Già, perché battere Luis Enrique sarebbe appunto tale. Magari anche per farsi rimpiangere un po', visto che il PSG non è mai stato capace di mettergli gli occhi addosso e, per potersi imporre nel grande calcio, è stato costretto a emigrare (...)

D'altronde Koné non ha mai nascosto le sue passioni per Parigi e la Francia, come è anche giusto che sia. In un reel precedente alla sfida di Nations League contro l'Italia il centrocampista francese è stato chiaro: "Parigi è più bella di Roma ed alla cucina italiana preferisco quella francese. Cosa mi manca di più da quando sono in Italia? La colazione" (...)

Quello che succederà nel futuro bisognerà vederlo. Koné del resto sogna da sempre di poter giocare proprio col PSG e magari un giorno succederà. Finora i parigini non si sono mai fatti sotto davvero a differenza di altri club come l'Inter il Manchester o il Chelsea.

(Gasport)