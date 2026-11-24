Ci sarà da divertirsi, su questo ci sono pochi dubbi. Per Luis Enrique e Gasperini sono due allenatore che amano il calcio e che vogliono sempre giocare e fare la partita. Senza speculazione (...)

Europa segna quanto il PSG. E nessuno in Italia è in grado di tenere il ritmo dei giallorossi. Ed allora spazio allo spettacolo, domani sera al Parco dei Principi (...) Nessuno insegna quanto il. E nessuno in Italia è in grado di tenere il ritmo dei giallorossi. Ed allora spazio allo spettacolo, domani sera al Parco dei Principi (...)

In queste prime 4 giornate di Champions il PSG ha segnato la bellezza di 20 gol, realizzandone almeno quattro in ogni gara. Lucho viaggia alla media di cinque reti a partita, una media colossale (...)

Roma è infatti la squadra che in Serie A ha segnato più di tutti, ben 36 reti in 12 giornate. Di più, negli ultimi 76 anni, nel nostro campionato nessuno è riuscito a fare di meglio (...) Ma se Parigi ride Roma non piange. Laè infatti la squadra che in Serie A ha segnato più di tutti,. Di più, negli ultimi 76 anni, nel nostro campionato nessuno è riuscito a fare di meglio (...)

E allora domani i gol possono davvero fioccare a iosa. Anche perché Malen si trova in una condizione fisica, atletica e emotiva stratosferica. E dall'altra parte Ferran Torres e Dembelé e Akliouche possono fare quello che vogliono. Per la Roma sarà importante cercare di non dare tanto campo agli avversari, nonostante la difesa alta e il pressing a tutto campo. Non sarà semplice, saranno decisive le marcature preventive.

(Gasport)