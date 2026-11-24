Roma la squadra che da due anni domina il calcio e che mette paura anche senza Kvara e Doue. Gasperini lo sa e studia le mosse per giocarsela quantomeno alla pari. Una serata da brividi. Domani di fronte allala squadra che da due anni domina il calcio e che mette paura anche senza. Gasperini lo sa e studia le mosse per giocarsela quantomeno alla pari.

L'ipotesi che prende piede in queste ore è quella di schierare un centrocampista in più in avanti. E con questo assetto tattico rischia di rimanere fuori Dybala. La condizioni non è la migliore e al Tardini si è visto (...)

Nessuno mette in dubbio la sua classe, ma i numeri in zona gol non gli sorridono. La casella delle reti ferma al 18 gennaio, in Champions l'ultima rete è quella del novembre del 2021 allo Zenit (...)

Cristante nella trequarti. Bryan in quella posizione avrebbe il compito di seguire quasi come un'ombra Vitinha. Il 4-3-3 del PSG porterà i giallorossi a schierarsi con il 3-4-1-2 e l'idea è quella di inserirenella trequarti.in quella posizione avrebbe il compito di seguire quasi come un'ombra

Oggi la rifinitura e la squadra scenderà in campo per una sgambata anche il giorno della partita in centro sportivo della città francese. E per affiancare Koné, c'è De Roon in vantaggio su Pisilli. L'olandese ha l'esperienza giusta. A sinistra ci sarà Wesley, mentre a destra Molina è avanti nel ballottaggio con Lulli. Il secondo, nonostante l'assist per Malen, non ha convinto del tutto Gasp. Mancini, Ndicka ed Hermoso sono pronti, in porta Svilar (...)

(Il Messaggero)