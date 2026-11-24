Malen ha segnato il gol dell'1-0 a Parma sotto la curva della Bobby ha esagerato nella ripresa ma il pensiero non può non essere andato a quel 4 febbraio del 2001 quando l'argentino, di fronte allo stesso settore, vinse da solo una partita che si rivelò decisiva per lo scudetto (...) Quandoha segnato il gol dell'1-0 a Parma sotto la curva della Roma , alzi la mano chi non ha pensato a Batistuta. Poiha esagerato nella ripresa ma il pensiero non può non essere andato a quel 4 febbraio del 2001 quando l'argentino, di fronte allo stesso settore, vinse da solo una partita che si rivelò decisiva per lo scudetto (...)

Divertiamoci cercando delle somiglianze tra la Roma di oggi e quella. Di Malen e il Re Leone abbiamo detto, Castro ad esempio potrebbe candidarsi a recitare il ruolo di Montella. Anche lui come Vincenzino come la 9 sulle spalle e spesso in panchina (...)

C'è poi Wesley, che potrebbe ricordare Cafu. Nessuno si offenda si fa un po' fatica a trovare un emulo di Candela. Se Cristante ricorda Tommasi per il fatto di giocare sempre a dispetto del sentimento popolare, il trio difensivo Zebina-Samuel-Zago, con i rincalzi di lusso come Aldair e Mangone, possono essere accostati al sestetto di oggi capeggiato dal trio Mancini, Ndicka, Hermoso (...)

Non sembra mancare nessuno all'appello, anzi sì, il più importante. Chi se la sente di fare Totti? Silenzio, per qualità il compito toccherebbe a Dybala che ha deciso, proprio per evitare paragoni con il Capitano, di non indossare mai la maglia numero 10. La speranza è che Paulo stia bene e giochi. Poi il resto dovrebbe essere una conseguenza.

(Il Messaggero)