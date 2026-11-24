Stade da France da ogni angolo della periferia in cui è cresciuto. Dicono sia imponente e fa l'effetto del Cupolone in certo zone di Roma: appare così vicino quasi da poterlo toccare. Eppure tanto vicino non è mai. Si vede loda ogni angolo della periferia in cui è cresciuto. Dicono sia imponente e fa l'effetto delin certo zone di: appare così vicino quasi da poterlo toccare. Eppure tanto vicino non è mai.

Koné da ragazzino lo ha osservato ogni sacrosanto giorno, promettendo a se stesso che prima o poi avrebbe calcato quel palcoscenico. A Villeneuve-la-Garenne, dopotutto, considerano la casa della nazionale francese con sede a Saint-Denis una sorta di monumento. Manu come tanti aveva il chiodo fisso dei Bleus, però se dieci anni fa gli avessero chiesto quale fosse lo stadio dei suoi desideri, lui avrebbe certamente riposto il Parco dei Principi, dove giocava e gioca tutt'ora la squadra del suo cuore (...) da ragazzino lo ha osservato ogni, promettendo a se stesso che prima o poi avrebbe calcato quel palcoscenico. A Villeneuve-la-Garenne, dopotutto, considerano la casa della nazionale francese con sede a Saint-Denis una sorta di monumento.come tanti aveva il chiodo fisso dei, però se dieci anni fa gli avessero chiesto quale fosse lo stadio dei suoi desideri, lui avrebbe certamente riposto il Parco dei Principi,(...)

Il caterpillar di Gasp non ha mai nascosto l'ambizione di indossare prima o poi la maglia blu, bianca e rossa. Da due estati racconta agli amici che in Italia sta da Dio e che a Roma resta volentieri a meno che non bussi alla porta il PSG. In quel caso vacillerebbe. Una volta si diceva che se c'è un francese forte allora deve giocare al PSG. Alla macchina perfetta di Luis Enrique il talento non manca, un po' di appartenenza forse sì. In ogni caso Koné è finito nei radar dell'Inter, dell'Atletico, del Manchester e del Chelsea senza mai entrare nell'orbita parigina (...)

(Corsport)