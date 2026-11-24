PSG lo sta preparando anche la baby Roma, che domani (ore 16) affronterà i francesi nella penultima giornata della fase campionato di Youth League. L'esamelo sta preparando anche la baby, che domani (ore 16) affronterà i francesi nella penultima giornata della fase campionato di

La qualificazione al turno successivo è alla portata dei giallorossi di Scala, già a quota 7 punti in classifica, che puntano sul recupero di Guaglianone sulla trequarti e sulla cattiveria di Arena sotto porta. L'attaccante ha fatto tripletta contro il Cesena.

(Corsport)