Sono partiti i movimenti in casa. E persi muove anche la Roma. Un ingaggio da 3 milioni netti e un prestito con diritto di riscatto a 17 milioni che chiaramente non sarà mai esercitato obbliga i giallorossi a interessarsi direttamente, per evitare di deprezzare ulteriormente un investimento dadopo l'ultima stagione e mezzo.