Leonardo Balerdi . Il difensore argentino già nella partita contro il Parma aveva comunicato alla panchina di non stare bene ed è stato sostituito subito dopo il gol dei padroni di casa. Balerdi convive da diverse settimane con un problema alla caviglia e le sue condizioni sono da valutare. è in dubbio per la sfida stellare di Champions League contro il PSG in programma domani sera al Parco dei Principi . Il difensore argentino già nella partita contro il Parma aveva comunicato alla panchina di non stare bene ed è stato sostituito subito dopo il gol dei padroni di casa.e le sue condizioni sono da valutare.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, filtra del cauto ottimismo su una sua convocazione per il match contro i campioni d'Europa in carica. Balerdi ieri ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. La rifinitura di oggi, in programma a Trigoria alle ore 14:30, sarà decisiva per capire se sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini.

(Il Messaggero)

L. Balerdi Rossa Argentina • Età 27 • Difensore Friendly International 2026 Partite 3 Gol 0 Assist 0 Giallo 1 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Champions League 2026/2027 Partite 4 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Europa League 2026/2027 Partite 0 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Serie A 2026/2027 Partite 8 Gol 2 Assist 0 Giallo 1 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Club Friendlies 3 2026 Partite 1 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Coppa Italia 2026/2027 Partite 0 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0