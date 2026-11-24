Trigoria: la rifinitura in vista del PSG. In gruppo Balerdi. Esercizi di mobilità, rapidità e partitella (FOTO e VIDEO)Trigoria
🟡🔴 Dopo il riscaldamento, ecco la partitella a Trigoria #ASRoma https://t.co/fgMK5o1APj— laroma24.it (@LAROMA24) November 24, 2026
🟡🔴 Esercizi di rapidità per i giallorossi #ASRoma https://t.co/zMZhUomZeP— laroma24.it (@LAROMA24) November 24, 2026
🟡🔴 Inizia il riscaldamento, c'è #Balerdi #ASRoma https://t.co/vBmRzZsvUe— laroma24.it (@LAROMA24) November 24, 2026
🟡🔴 L'ingresso della squadra sul Campo Testaccio a #Trigoria per la rifinitura in vista del #PSG #ASRoma https://t.co/ophLr7x4cR— laroma24.it (@LAROMA24) November 24, 2026
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